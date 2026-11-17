Spalletti ritrova l’esterno portoghese, però diversi giocatori restano in infermeria: le ultime dalla Continassa

Luciano Spalletti può tirare un sospiro di sollievo. Alla Continassa non preoccupano infatti le condizioni di Celik e Zhegrova, rientrati acciaccati dopo dalla parentesi con le rispettive nazionali.

Sia il difensore turco che il fantasista kosovaro della Juventus hanno accusato dei fastidi muscolari e sono tornati nelle scorse ore a Torino dove hanno sostenuto dei nuovi accertamenti. Entrambi comunque non hanno rimediato lesioni e verranno valutati quotidianamente dallo staff medico bianconero.

Juventus, Spalletti recupera Conceicao: le ultime dalla Continassa

Spalletti dovrebbe recuperarli domenica in campionato, al rientro in campo dopo la sosta nel match casalingo contro il Venezia.

L’altra nota positiva riguarda invece Conceicao, che si è allenato regolarmente in gruppo: il portoghese era fermo da circa 20 giorni e già la scorsa settimana aveva lavorato con la squadra. In vista della sfida col Venezia da valutare infine le condizioni di Cambiaso e Nico Gonzalez, che hanno proseguito nel lavoro personalizzato.

Per la ripresa del campionato, Spalletti non avrà sicuramente a disposizione i lungodegenti Locatelli, Yildiz, Grabara, Thuram e Kalulu.