Anguissa potrebbe salutare il Napoli già durante il mercato di gennaio.

Il centrocampista camerunese infatti avrebbe già raggiunto l’accordo con il Marsiglia che è pronto ad accoglierlo in vista della seconda parte di stagione.

Stando a quanto riportato da Il Mattino, il calciatore della formazione di Massimiliano Allegri potrebbe salutare il Napoli già durante la sessione di mercato invernale, non avendo ancora trovato l’accordo per il rinnovo con i partenopei. Napoli che però, al momento, non avrebbe accettato la proposta dei francesi.