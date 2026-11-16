Il Milan ha messo nel mirino Endrick in vista della seconda parte di stagione.
L’attaccante brasiliano è un pallino di Gerry Cardinale che potrebbe regalarlo ad Amorim in vista della seconda parte di campionato.
Stando a quanto affermato dal Corriere dello Sport, il Milan avrebbe già presentato un’offerta alle Merengues.
La proposta rossonera è di circa 60 milioni di euro più 10 di bonus, con il Real Madrid che avrebbe l’opportunità di riacquistare il calciatore per una somma attorno agli 80 milioni.
Fino a questo momento non è arrivato l’ok del club spagnolo che però potrebbe accettare la cessione del calciatore qualora José Mourinho non dovesse dargli maggiore spazio in vista della seconda parte del campionato.