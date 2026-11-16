Ahi Juventus, il Chelsea torna alla carica per Alajbegovic

L’esterno d’attacco della Nazionale bosniaca è un vecchio pallino di mercato dei Blues, i bianconeri ora tremano davvero.
Il 2 agosto 2026 si è trasferito alla Juventus per circa 30 milioni di euro più 5 di bonus, ma Kerim-Sam Alajbegovic continua a essere un obiettivo di mercato del Chelsea che non ha perso le speranze di portare l’esterno d’attacco bosniaco in Premier League.
Secondo quando evidenziato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, la dirigenza dei Blues sarebbe infatti pronta a tornare alla carica per Alajbegovic, vero e proprio pupillo del tecnicoXabi Alonso.
Carnevali e Massara non hanno alcuna intenzione di privarsi del gioiellino classe 2007, ma le cose potrebbero cambiare di fronte a un’offerta monstre da parte del Chelsea. Come andrà a finire?