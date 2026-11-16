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Ahi Juventus, il Chelsea torna alla carica per Alajbegovic

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L’esterno d’attacco della Nazionale bosniaca è un vecchio pallino di mercato dei Blues, i bianconeri ora tremano davvero.

Il 2 agosto 2026 si è trasferito alla Juventus per circa 30 milioni di euro più 5 di bonus, ma Kerim-Sam Alajbegovic continua a essere un obiettivo di mercato del Chelsea che non ha perso le speranze di portare l’esterno d’attacco bosniaco in Premier League.

Juventus, l'arrivo di Alajbegovic
Kerim Alajbegovic a Torino – Foto Calciomercato.it

Secondo quando evidenziato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, la dirigenza dei Blues sarebbe infatti pronta a tornare alla carica per Alajbegovic, vero e proprio pupillo del tecnicoXabi Alonso.

Carnevali e Massara non hanno alcuna intenzione di privarsi del gioiellino classe 2007, ma le cose potrebbero cambiare di fronte a un’offerta monstre da parte del Chelsea. Come andrà a finire?

 

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