Una squadra di Serie A ha messo nel mirino Francesco Camarda in vista della sessione di mercato di gennaio.
Il centravanti classe 2008 sta facendo fatica a trovare spazio alla corte di Ruben Amorim e potrebbe cambiare maglia per avere maggiore minutaggio.
In queste ultime ore, secondo TuttoSport, si sarebbe fatto avanti il Torino per il giovane centravanti rossonero con Ignazio Abate che lo conosce bene avendolo avuto a disposizione durante la sua avventura sulla panchina della Primavera rossonera.
Francesco Camarda potrebbe così trovare spazio alla corte del suo ex allenatore e provare ad avere spazio in Serie A.