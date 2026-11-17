La Nazionale italiana di Roberto Mancini è uscita dalla Nations League con la sconfitta contro il Belgio per 4-1.

Ora l’attenzione degli azzurri è rivolta alla qualificazione per Euro 2028 con l’Italia che ha guadagnato la posizione di testa di serie nel sorteggio.

Il sorteggio si terrà il prossimo 6 dicembre e gli azzurri, essendo giunti tra i primi tre posti del girone di Nations League Lega A, avranno la possibilità di essere inseriti nella prima fascia del gruppo.

Si qualificheranno le 12 vincenti dei gironi più le otto migliori seconde, mentre le altre quattro seconde andranno ad affrontare gli spareggi.