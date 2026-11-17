Il futuro di Christian Comotto potrebbe essere lontano dal Milan in vista della seconda parte di stagione.
Il giovane centrocampista, infatti, secondo quanto affermato da La Gazzetta Regionale, sarebbe finito nel mirino del Genoa di Daniele De Rossi, che è pronto a prenderlo in prestito per la seconda parte di campionato.
Il Milan non vuole cedere a titolo definitivo il ragazzo, puntando molto su di lui in ottica futura, ma sa che deve trovare maggiore spazio per poter crescere e fare esperienza.