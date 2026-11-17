Il centrocampista della Nazionale statunitense potrebbe dire addio all’Italia e trasferirsi in Premier League.

“Io al Manchester United? Si tratta di una possibilità, abbiamo molti ragazzi nella nostra squadra che sono destinati a fare delle mosse entro il prossimo anno. Quindi è inevitabile…”. Sono queste le dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore da Weston McKennie che, dunque, ha aperto le porte a un eventuale addio alla Juventus.

Ma cosa c’è di vero? Secondo quanto riferito da “The Athletic”, il nuovo tecnico del Manchester United, Mauricio Pochettino, avrebbe chiesto realmente alla dirigenza di portare in Inghilterra il centrocampista statunitense e ora lo United sarebbe pronto ad accontentarlo.

McKennie, che ha un contratto fino a giugno 2030 da circa 4 milioni di euro netti a stagione, potrebbe trasferirsi ai Red Devils per 30 milioni di euro.