Tegola Maignan, tutti col fiato sospeso in casa Milan: la situazione

Pessime notizie per il club rossonero e per l’allenatore Amorim, ecco cos’è successo in queste ultime ore.

Tegola in casa Milan in vista della ripresa del campionato, fissata per il prossimo weekend. Mike Maignan, infatti, si è infortunato nel corso della sfida di Nations League tra Francia e Turchia e adesso i tifosi rossoneri temono il peggio.

Maignan, che si è visto costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo un contrasto con l’attaccante turco Deniz Gul, avrebbe accusato un dolore all’anca destra, nella zona dell’adduttore, e nelle prossime ore si sottoporrà agli esami del caso.

L’obiettivo del tecnico Ruben Amorim è quello di recuperare il portiere francese in vista della gara di campionato contro il Frosinone, in programma domenica 22 novembre alle ore 18.