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Tegola Yildiz, si allungano i tempi di recupero: quando rientra

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Pessime notizie in casa Juventus in vista della ripresa del campionato, ecco cosa sta succedendo. 

Tegola pesantissima in casa Juventus per quel che riguarda le condizioni fisiche di Kenan Yildiz. Il numero 10 bianconero, che sta recuperando dopo l’operazione per la frattura del V metatarso del piede sinistro, tornerà infatti in campo soltanto a inizio 2027.

Kenan Yildiz con la seconda maglia della Juve
Yildiz (Ansa Foto) – calciomercato.it

Lo riferisce l’edizione di oggi de “La Stampa”, secondo cui il rientro in campo previsto inizialmente per metà dicembre sarebbe al momento un’ipotesi troppo ottimistica per il talento turco che salterà con ogni probabilità anche la super sfida di campionato contro la Roma (19 dicembre).

Yildiz dovrebbe tornare disponibile in occasione della delicata trasferta sul campo del Bologna (3 gennaio): una notizia davvero inaspettata, almeno fino a qualche settimana fa quando sembravano diversi i tempi di recupero del classe 2005 originario di Ratisbona.

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