Belgio-Italia, le probabili formazioni: novità in attacco per Mancini

Cresce l’attesa per la super sfida in programma questa sera a Bruxelles alle ore 20:45, ecco le ultime.

Il grande giorno è arrivato. Dopo la super vittoria contro la Francia, l’Italia di Roberto Mancini fa visita al Belgio nel match valido per la sesta e ultima giornata di Nations League. Gli azzurri vogliono assolutamente vincere per chiudere il Grippo A in prima posizione.

Tra gli azzurri, non ci saranno gli infortunati Frattesi e Cambiaghi, mentre anche Sebastiano Esposito non figura nella lista dei convocati. In mezzo al campo, dunque, spazio a Doumbia con un tridente d’attacco inedito e composto da Vergara, Pio Esposito e Dimarco. Ecco le probabili formazioni:

BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Doku. Ct: Van Bommel.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Doumbia, Tonali, Barella; Vergara, Pio Esposito, Dimarco. Ct. Mancini.