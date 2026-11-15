Juve, Spalletti chiede rinforzi: nel mirino ci sono sempre Sorloth e Balde

La società bianconera potrebbe intervenire già a gennaio sul mercato, ecco il possibile scenario.

La Juventus vuole un laterale mancino e un attaccante. Luciano Spalletti continua a chiedere due rinforzi in questi ruoli e adesso la dirigenza è pronta a intervenire sul calciomercato con l’obiettivo di accontentare l’allenatore di Certaldo.

Secondo quanto evidenziato oggi dal “Corriere dello Sport”, Carnevali e Massara starebbero seguendo con grande attenzione soprattutto due profili. Il primo è quello di Alejandro Balde Martínez, terzino sinistro classe 2003 di proprietà del Barcellona; l’altro, invece, è quello di Alexander Sorloth, centravanti classe ’95 dell’Atlético Madrid e della nazionale norvegese. Due nomi importanti su cui la Juve lavorerà duramente nelle prossime settimane: seguiremo con attenzione l’evolversi della vicenda e come sempre vi terremo aggiornati.