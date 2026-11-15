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Belgio-Italia, i convocati di Mancini: esclusioni eccellenti tra gli azzurri

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Cresce l’attesa per la gara di Nations League in programma questa sera, ecco le ultime a poche ore dal fischio d’inizio. 

Si avvicina il fischio d’inizio del match tra Belgio e Italia, in programma questa sera alle ore 20:45 e valevole per la sesta ed ultima giornata di Nations League.

Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il commissario tecnico Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati di cui non fanno parte Sebastiano Esposito, Samuele Ricci, Federico Gatti e Matteo Palma. Ecco l’elenco completo: Marco Carnesecchi, Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario; Honest Ahanor, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco, Daniele Ghilardi, Michael Kayode, Marco Palestra, Giorgio Scalvini; Nicolò Barella, Alphadjo Cissé, Issa Doumbia, Nicolò Fagioli, Mattia Liberali, Niccolò Pisilli, Alessandro Romano, Sandro Tonali; Pio Esposito, Luca Koleosho, Gianluca Scamacca, Antonio Vergara.

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