Belgio-Italia, i convocati di Mancini: esclusioni eccellenti tra gli azzurri

Cresce l’attesa per la gara di Nations League in programma questa sera, ecco le ultime a poche ore dal fischio d’inizio.
Si avvicina il fischio d’inizio del match tra Belgio e Italia, in programma questa sera alle ore 20:45 e valevole per la sesta ed ultima giornata di Nations League.
Il commissario tecnico Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati di cui non fanno parte Sebastiano Esposito, Samuele Ricci, Federico Gatti e Matteo Palma. Ecco l’elenco completo: Marco Carnesecchi, Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario; Honest Ahanor, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco, Daniele Ghilardi, Michael Kayode, Marco Palestra, Giorgio Scalvini; Nicolò Barella, Alphadjo Cissé, Issa Doumbia, Nicolò Fagioli, Mattia Liberali, Niccolò Pisilli, Alessandro Romano, Sandro Tonali; Pio Esposito, Luca Koleosho, Gianluca Scamacca, Antonio Vergara.