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Calhanoglu e non solo: la Juventus è pronta alla rivoluzione

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Hakan Çalhanoğlu è un obiettivo della Juventus in vista della prossima stagione con il turco che andrà in scadenza di contratto nel giugno del 2027.

Calhanoglu-Inter, le ultime sul rinnovo
Hakan Calhanoglu, le ultime sul futuro all’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

I bianconeri puntano l’ex centrocampista del Milan che potrebbe così vestire la sua terza maglia in Serie A, anche se l’Inter vuole provare a trovare un’intesa per il rinnovo del contratto.

Su Hakan Çalhanoğlu c’è anche il Como, ma la Juventus sembra essere la squadra maggiormente interessata, pronta a chiudere un colpo fondamentale per il proprio centrocampo. I bianconeri sono anche sulle tracce di un esterno sinistro con Miranda e Udogie che piacciono alla dirigenza.

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