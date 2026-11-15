Calhanoglu e non solo: la Juventus è pronta alla rivoluzione

Hakan Çalhanoğlu è un obiettivo della Juventus in vista della prossima stagione con il turco che andrà in scadenza di contratto nel giugno del 2027.
I bianconeri puntano l’ex centrocampista del Milan che potrebbe così vestire la sua terza maglia in Serie A, anche se l’Inter vuole provare a trovare un’intesa per il rinnovo del contratto.
Su Hakan Çalhanoğlu c’è anche il Como, ma la Juventus sembra essere la squadra maggiormente interessata, pronta a chiudere un colpo fondamentale per il proprio centrocampo. I bianconeri sono anche sulle tracce di un esterno sinistro con Miranda e Udogie che piacciono alla dirigenza.