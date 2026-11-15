Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Napoli, le ultime su McTominay e Neres: Allegri può sorridere

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Gli azzurri alla ripresa affronteranno il Torino in campionato e il Manchester City in Champions League. 

Napoli al lavoro anche durante la sosta per le Nazionali. Massimiliano Allegri approfitterà di questa pausa di due settimane per recuperare alcune dei suoi uomini più importanti, anche perché gli azzurri sono attesi da un vero e proprio tour de force alla ripresa.

Inter-Napoli, Neres non recupera
Neres (Ansa) – Calciomercato.it

Le notizie migliori riguardano Scott  McTominay e David Neres, ormai pienamente recuperati dopo i problemi accusati nell’ultimo periodo e pronti a lavorare con il resto dei compagni di squadra. Salvo clamorosi colpi di scena, il centrocampista scozzese e l’esterno d’attacco brasiliano saranno in campo per il doppio impegno, in campionato contro il Torino (21 novembre) e in Champions League contro il Manchester City (24 novembre). Una buonissima notizia per Max Allegri e per tutti i sostenitori azzurri.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 1201 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
8309

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

2 / 7

Quale di queste grandi bandiere ha giocato anche con un'altra squadra?

3 / 7

Da quale club arrivò Diego Armando Maradona al Napoli nel 1984?

4 / 7

Nel 1999 Christian Vieri lasciò la Lazio con un trasferimento record mondiale. Dove andò?

5 / 7

Nell'estate 2000 la Lazio stabilì il record mondiale dei trasferimenti acquistando dal Parma:

6 / 7

Chi è il miglior marcatore di sempre della Serie B, con 144 gol in campionato?

7 / 7

Nel 2001 la Juventus incassò dal Real Madrid la cifra record mondiale di 77,5 milioni. Per quale giocatore?

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it è gestito dalla WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie