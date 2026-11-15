Napoli, le ultime su McTominay e Neres: Allegri può sorridere

Gli azzurri alla ripresa affronteranno il Torino in campionato e il Manchester City in Champions League.

Napoli al lavoro anche durante la sosta per le Nazionali. Massimiliano Allegri approfitterà di questa pausa di due settimane per recuperare alcune dei suoi uomini più importanti, anche perché gli azzurri sono attesi da un vero e proprio tour de force alla ripresa.

Le notizie migliori riguardano Scott McTominay e David Neres, ormai pienamente recuperati dopo i problemi accusati nell’ultimo periodo e pronti a lavorare con il resto dei compagni di squadra. Salvo clamorosi colpi di scena, il centrocampista scozzese e l’esterno d’attacco brasiliano saranno in campo per il doppio impegno, in campionato contro il Torino (21 novembre) e in Champions League contro il Manchester City (24 novembre). Una buonissima notizia per Max Allegri e per tutti i sostenitori azzurri.