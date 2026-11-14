Panchina a Guardiola, svolta a sorpresa e tentativo immediato

Pep Guardiola è finito nel mirino della nuova squadra che lo sta corteggiando per affidargli la propria panchina.
Cercato dalla Nazionale italiana durante la scorsa estate con Mancini e Leonardo che gli volevano affidare il ruolo di CT della Nazionale italiana, Pep Guardiola è fermo dalla fine della sua avventura alla guida del Manchester City.
In queste ore la nazionale statunitense sta provando a corteggiarlo per affidargli la panchina della propria squadra dopo l’addio di Mauricio Pochettino trasferitosi alla guida del Manchester United.