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Miranda nel mirino di due big italiane: assalto in casa Bologna

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Juan Miranda del Bologna sta vivendo un’ottima prima parte di stagione con i rossoblù ed è finito nel mirino di due big italiane.

Juan Miranda
Juan Miranda (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il terzino del Bologna ha ritrovato un ottimo stato di forma dal momento in cui Raffaele Palladino si è seduto sulla panchina degli emiliani ed ora ha attirato anche le attenzioni di diverse squadre.

Milan e Juventus, infatti, sarebbero interessate al cartellino del classe 2000 con i rossoneri che lo cercarono già diverso tempo fa quando volevano acquistarlo per fargli ricoprire il ruolo di vice Theo Hernandez.

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