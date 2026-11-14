Miranda nel mirino di due big italiane: assalto in casa Bologna

Juan Miranda del Bologna sta vivendo un’ottima prima parte di stagione con i rossoblù ed è finito nel mirino di due big italiane.

Il terzino del Bologna ha ritrovato un ottimo stato di forma dal momento in cui Raffaele Palladino si è seduto sulla panchina degli emiliani ed ora ha attirato anche le attenzioni di diverse squadre.

Milan e Juventus, infatti, sarebbero interessate al cartellino del classe 2000 con i rossoneri che lo cercarono già diverso tempo fa quando volevano acquistarlo per fargli ricoprire il ruolo di vice Theo Hernandez.