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Doumbia e quella clausola da 80 milioni di euro: il piano di Juventus e Napoli

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Bianconeri e azzurri pronti a fare follie per il centrocampista dello Sporting Lisbona e della Nazionale italiana. 

Issa Doumbia è, senza ombra di dubbio, una delle più grandi rivelazioni di questo inizio di stagione. Il 23enne originario di Treviglio si sta mettendo in mostra con la maglia dello Sporting Lisbona e con quella della Nazionale italiana, con Roberto Mancini che crede fortemente nel suo enorme potenziale.

Doumbia nel mirino di Juventus e Roma
Doumbia in Nazionale (Ansa) – Calciomercato.it

E adesso Juventus e Napoli sono pronte a fare follie pur di riportare il centrocampista azzurro in Italia. Doumbia ha una clausola rescissoria da 80 milioni di euro, ma bianconeri e azzurri puntano a convincere entrambe il calciatore prima di intavolare una vera e propria trattativa con lo Sporting per abbassare il prezzo. Un affare complesso ma non impossibile: Juve e Napoli lo sanno e vogliono provarci fino alla fine.

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