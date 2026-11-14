Juve, torna di moda Udogie in vista di gennaio: le ultimissime

La società bianconera è interessata al laterale del Tottenham e della Nazionale italiana, i dettagli.
La Juventus continua a lavorare duramente in vista della ripresa del campionato dopo la sosta, ma intanto segue cin grande attenzione anche la questione calciomercato. La priorità rimane un terzino sinistro e, in tal senso, in queste ore è tornato di moda il nome di Destiny Iyenoma Udogie.
Secondo quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport”, l’amministratore delegato Carnevali starebbe valutando proprio l’ex Udinese in vista della finestra invernale di gennaio e l’affare non sarebbe affatto impossibile visto che il 23enne nato a Verona non rappresenta assolutamente una prima scelta per Roberto De Zerbi al Tottenham. Attenzione, dunque, a questa pista che potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane.