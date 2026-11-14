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Chiesa verso il ritorno in Serie A, una big lo ha messo nel mirino

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Federico Chiesa potrebbe tornare in Serie A durante il mercato di gennaio con l’esterno offensivo che non sta trovando spazio al Liverpool.

Federico Chiesa
Chiesa pronto a tornare in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

In questo momento il calciatore italiano è impegnato a recuperare la migliore condizione fisica dopo l’ultimo infortunio che lo ha colpito, ma vuole rimettersi in forma e cercare maggiore minutaggio in vista della seconda parte di stagione.

In Italia lo ha messo nel mirino la Lazio, che però dovrà capire quale sarà il proprio destino dal punto di vista del calciomercato a gennaio.

Nel caso in cui i biancocelesti dovessero chiudere un mercato a saldo zero, potrebbero pensare a un prestito dal Liverpool dell’esterno offensivo. In passato anche Roma e Inter avevano pensato al classe 1997 che appare comunque destinato a salutare la Premier League e tornare in Serie A.

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