Zirkzee nel mirino del Napoli, assalto a gennaio

Si avvicina il ritorno di Joshua Zirkzee in Serie A con il Napoli che cerca un nuovo centravanti e pensa all’olandese.
L’ex Bologna non sta vivendo un momento facile al Manchester United e, secondo Sportmediaset, potrebbe essere il rinforzo per la squadra di Massimiliano Allegri in vista della seconda parte di stagione.
Lorenzo Lucca pare destinato alla cessione e il Napoli potrebbe puntare sul classe 2001 per rinforzare il proprio attacco con Zirkzee che potrebbe essere un’alternativa a Osimhen o giocare con il danese in coppia.