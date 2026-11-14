Van Dijk, ma non solo: gli obiettivi del Milan per il 2027

La voce inerente al possibile arrivo di Virgil van Dijk al Milan sta facendo sognare i tifosi rossoneri in vista del 2027.
Il Milan però vuole muoversi già per quello che riguarda gennaio con il club che sta cercando di rinforzare la rosa a disposizione di Ruben Amorim.
Arriverà infatti subito un nuovo difensore con Gonçalo Inácio che resta il primo obiettivo, anche se si inizia a guardare altrove per cercare alternative meno onerose.
In attacco dovrebbe giungere un centravanti di esperienza con Camarda verso l’addio in prestito, mentre la dirigenza sta pensando anche a un nuovo esterno con Estêvão Willian che potrebbe essere ceduto.