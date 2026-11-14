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Van Dijk, ma non solo: gli obiettivi del Milan per il 2027

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La voce inerente al possibile arrivo di Virgil van Dijk al Milan sta facendo sognare i tifosi rossoneri in vista del 2027.

Van Dijk con la maglia di allenamento dell'Olanda
Van Dijk al Milan: affare possibile (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il Milan però vuole muoversi già per quello che riguarda gennaio con il club che sta cercando di rinforzare la rosa a disposizione di Ruben Amorim.

Arriverà infatti subito un nuovo difensore con Gonçalo Inácio che resta il primo obiettivo, anche se si inizia a guardare altrove per cercare alternative meno onerose.

In attacco dovrebbe giungere un centravanti di esperienza con Camarda verso l’addio in prestito, mentre la dirigenza sta pensando anche a un nuovo esterno con Estêvão Willian che potrebbe essere ceduto.

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