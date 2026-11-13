Juventus, la verità sul futuro di Conceicao: c’è l’annuncio

Novità importanti per quel che riguarda la situazione dell’esterno d’attacco della Nazionale portoghese.

Attualmente è fermo ai box a causa di una lussazione gleno-omerale della spalla sinistra, ma Francisco Conceicao si avvicina a grandi passi al ritorno in campo e Luciano Spalletti spera di riaverlo a disposizione subito dopo la sosta per le Nazionali.

Intanto, però, ci sono delle novità importanti sul futuro del portoghese come annunciato poco fa dall’esperto di mercato Fabrizio Romano attraverso il proprio canale YouTube: “Conceicao non è mai stato veramente vicino a lasciare la Juventus durante l’estate. Lui sta benissimo a Torino, ha voglia di indossare la casacca bianconera ancora a lungo e a Torino ci puntano tantissimo dopo aver pagato una cifra importante per averlo con sé. In passato l’Al-Hilal ha valutato l’acquisto di Conceicao, ma le notizie che arrivano oggi su Chico sono tutte in una direzione di permanenza e di continuare insieme“.