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Juventus, la verità sul futuro di Conceicao: c’è l’annuncio

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Novità importanti per quel che riguarda la situazione dell’esterno d’attacco della Nazionale portoghese. 

Attualmente è fermo ai box a causa di una lussazione gleno-omerale della spalla sinistra, ma Francisco Conceicao si avvicina a grandi passi al ritorno in campo e Luciano Spalletti spera di riaverlo a disposizione subito dopo la sosta per le Nazionali.

Conceicao sul futuro alla Juve
Francisco Conceicao (Ansa) – Calciomercato.it

Intanto, però, ci sono delle novità importanti sul futuro del portoghese come annunciato poco fa dall’esperto di mercato Fabrizio Romano attraverso il proprio canale YouTube: “Conceicao non è mai stato veramente vicino a lasciare la Juventus durante l’estate. Lui sta benissimo a Torino, ha voglia di indossare la casacca bianconera ancora a lungo e a Torino ci puntano tantissimo dopo aver pagato una cifra importante per averlo con sé. In passato l’Al-Hilal ha valutato l’acquisto di Conceicao, ma le notizie che arrivano oggi su Chico sono tutte in una direzione di permanenza e di continuare insieme“.

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