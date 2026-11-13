Nico Paz obiettivo di Pochettino: lo vuole al Manchester United

Nico Paz è finito nel mirino del Manchester United con Pochettino che lo vorrebbe nella sua squadra in vista della prossima stagione.
L’arrivo del tecnico argentino sulla panchina dei Red Devils potrebbe cambiare il destino del gioiello del Como che, secondo il Sun, sarebbe il primo obiettivo dell’ex allenatore del Tottenham.
Pochettino infatti avrebbe fatto alla propria dirigenza il nome di Nico Paz per la prossima stagione con il Manchester United che vorrà provare in tutti i modi ad accontentare il nuovo allenatore regalandogli un trequartista di livello internazionale.