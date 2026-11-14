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L’Italia si qualifica se… La situazione del girone e le varie combinazioni

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L’Italia è in lotta con Francia e Belgio per un posto nei quarti di finale di Nations League con gli azzurri che in questo momento occupano la prima posizione del gruppo.

Roberto Mancini
Mancini, CT dell’Italia (Ansa Foto) – calciomercato.it

La vittoria contro la Francia per 3-1 ha messo gli azzurri di Roberto Mancini alla prima posizione del girone con gli azzurri che però dovranno ottenere almeno un pareggio in terra belga nell’ultima partita del gruppo. In caso di vittoria gli uomini di Mancini sarebbero certi del primo posto.

In caso di pareggio sarebbe certa la qualificazione ai quarti di finale, ma per la prima posizione sarà necessario che la Francia non batta la Turchia. In caso di sconfitta invece bisognerebbe sperare nel KO degli uomini di Zidane contro Arda Guler e compagni.

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