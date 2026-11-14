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Inter, allarme Zielinski: le ultime sulle condizioni del centrocampista

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Aggiornamenti importantissimi in casa nerazzurra, l’allenatore Chivu e i tifosi incrociano le dita. 

Piccolo campanello d’allarme in casa Inter per quel che concerne le condizioni fisiche di Piotr Zielinski, che è attualmente impegnato con la Nazionale polacca nelle gare valide per la Nations League.

Zielinski in azione con la maglia dell'Inter
Zielinski (AnsaFoto) – Calciomercato.it

L’ex Napoli, infatti, rischia di saltare la gara di questa sera contro la Romania a causa di un forte raffreddore e lo stesso ct Urban non si è sbilanciato sulla possibilità di vederlo in campo: “Non metterei la mano sul fuoco sul fatto che Zielinski possa giocare. Ha avuto un virus: vediamo come evolve la situazione, ne sapremo sicuramente di più domani“. E anche Cristian Chivu e i tifosi dell’Inter incrociano le dita…

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