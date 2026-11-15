PAGELLE e TABELLINO Belgio-Italia 4-1: disfatta azzurra, Bastoni da incubo

Voti, top e flop del match del ‘Re Baldovino’ di Bruxelles, valido per la prima fase di Nations League. Gli Azzurri travolti e fuori dalla Nations League

Nulla da fare per l’Italia nella tana del Belgio: la squadra di Van Bommel cala il poker ed elimina gli Azzurri dalla Nations League.

Il solito Pio Esposito illude con la prodezza del vantaggio, ma la reazione dei padroni di casa è veemente: De Cuyper, Ngoy e lo scatenato Doku ribaltano l’Italia in 11′ nel primo tempo. Nella ripresa ci pensa il milanista Moreira a chiudere i conti, mentre in pieno recupero Esposito si fa ipnotizzare da Lammens dal dischetto.

Nel Belgio detta legge il sempreverde De Bruyne, disastrosa invece la prestazione di Bastoni nello scacchiere di Mancini.

Pagelle, Top e Flop di Belgio-Italia: Esposito illude, Doku immarcabile

BELGIO

TOP: Doku 8 – Semina il panico tra le maglie della difesa azzurra. Crea sempre superiorità numerica e lo fermi solo con le cattive. Il gol del 3-1 è d’antologia, dove mette a sedere tutta la retroguardia azzurra. Scatenato e immarcabile

TOP: De Bruyne 7,5 – Tante note liete nel Belgio, tra cui spicca il fuoriclasse ex City. In Nazionale fa tutta la differenza del mondo, al contrario di quando indossa la maglia del Napoli. Prova sontuosa come all’andata a Roma e solo Donnarumma gli nega la gioia personale. Sempreverde

Lammens 7

Castagne 6

Ngoy 6,5 (87′ Theate SV)

Mechele 6

De Cuyper 7

Tielemans 6,5

Lavia 6,5 (76′ Raskin 5,5)

Moreira 7,5 (87′ Lukebakio SV)

De Bruyne 7,5 (87′ Trossard SV)

(87′ Trossard SV) Doku 8 (90′ Godts SV)

(90′ Godts SV) De Ketelaere 6,5

Ct. Van Bommel 8

ITALIA

TOP: Esposito 6,5 – Il suo lo fa, come sempre del resto con la maglia dell’Italia. Timbra ancora il cartellino e fa sognare l’Italia dopo la doppietta alla Francia, prima che i ‘Diavoli Rossi’ travolgano la squadra di Mancini. Fanno 10 centri in 15 gettoni: media da urlo. Il rigore sbagliato nel recupero non fa testo visto il risultato. L’unico a salvarsi nella disfatta di Bruxelles insieme a Donnarumma e Cisse

FLOP: Bastoni 4 – Notte da incubo per l’alfiere dell’Inter, sistematicamente saltato dagli attaccanti di casa. Come a San Siro con Olise, stavolta è l’imprendibile Doku a fargli fare brutta figura sul tris belga. Sempre in affanno, soffre maledettamente la difesa a 4: in Nazionale abbiamo un problema

Donnarumma 6

Kayode 5,5

Scalvini 4,5 (62′ Palestra 5)

Bastoni 4

Calafiori 5

Barella 5

Tonali 5 (62′ Cisse 6)

Fagioli 5 (46′ Doumbia 5)

Pisilli 5 (46′ Dimarco 5)

Koleosho 5 (77′ Vergara 5)

Esposito 6,5

Ct Mancini 4,5

ARBITRO: Eskas 6

Tabellino Belgio-Italia: Mancini travolto e fuori dalla Nations League

L’Italia torna sulla terra dopo la magica serata contro la Francia e ne prende quattro a Bruxelles dal Belgio. Che disfatta per la Nazionale di Mancini, al tappeto come nella gara d’andata a Roma. Doku trascina i ‘Diavoli Rossi’ insieme agli ‘italiani’ De Bruyne e Moreira, notte da incubo per Bastoni. L’Italia finisce terza nel girone dietro Francia e Belgio, salutando la Nations League.

BELGIO-ITALIA 4-1

11’ Esposito (I); 15’ De Cuyper (B); 22’ Ngoy (B); 26’ Doku (B); 80′ Moreira (B)

Belgio (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy (87′ Theate), Mechele, De Cuyper; Tielemans, Lavia (76′ Raskin); Moreira (87′ Lukebakio), De Bruyne (87′ Trossard), Doku (90′ Godts); De Ketelaere. A disposizione: Vandevoordt, Penders, Sabbe, Seys, Vanaken, Cuypers, Lukaku. Commissario tecnico: Van Bommel.

Italia (4-3-2-1): Donnarumma; Kayode, Scalvini (62′ Palestra), Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali (62′ Cisse), Fagioli (46′ Doumbia); Pisilli (46′ Dimarco); Koleosho (77′ Vergara); Esposito. A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Ahanor, Ghilardi, Romano, Liberali, Scamacca. Commissario tecnico: Mancini

Arbitro: Eskas (Norvegia)

VAR: Dingert (Germania)

Ammoniti: Tonali (I), Scalvini (I), Donnarumma (I)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 4′; presenti 50.123 spettatori per la sfida di Bruxelles