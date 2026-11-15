Napoli, Anguissa sempre più vicino all’addio: le ultimissime

Il forte centrocampista camerunese sembra destinato ormai a cambiare aria l’anno prossimo.
Salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, André-Frank Zambo Anguissa dirà addio al Napoli nel 2027. Il contratto del centrocampista camerunese classe ’95 scade il prossimo 30 giugno e al momento la strada che porta al rinnovo appare davvero in salita.
Il club partenopeo – secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano – potrebbe decidere di cedere il calciatore già nel corso della sessione invernale di gennaio per evitare di perderlo poi a zero la prossima estate. Ne sapremo sicuramente di più nel corso delle prossime settimane e tutto può ancora succedere, ma le probabilità di una separazione tra Anguissa e il Napoli aumentano di giorno in giorno.