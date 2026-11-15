Milan, spunta Calvani per rinforzare la difesa: i dettagli

I rossoneri sono al lavoro per regalare un nuovo difensore al tecnico Amorim, ecco le ultimissime.

Il Milan continua a sondare il calciomercato ed è al lavoro regalare un nuovo difensore centrale a Ruben Amorim. Sono diversi i profili accostati al club rossonero, ma l’ultima pazza idea porta direttamente in casa Frosinone e ha un nome e un cognome ben precisi: Gabriele Calvani.

Il centrale classe 2004 sta disputando un campionato esaltante agli ordini di Alvini, ma il suo cartellino è di proprietà del Genoa: il Milan vanta un buonissimo rapporto con la dirigenza del Grifone e – secondo quanto evidenziato oggi dal quotidiano “Tuttosport” – potrebbe farsi presto avanti per provare a capire le reali possibilità di riuscita dell’affare. Milan, dunque, scatenato e pronto a rinforzarsi ulteriormente.