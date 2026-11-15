Infortunio Maignan, brutte notizie per il Milan

Arrivano brutte notizie per il Milan dalla Nations League con Mike Maignan che è uscito per infortunio durante la sfida tra Francia e Turchia.

Il portiere rossonero classe 1995 ha dovuto abbandonare il campo di gioco all’intervallo venendo sostituito da Restes.

C’è apprensione in casa rossonera per quelle che sono le condizioni del portiere e capitano della squadra di Amorim, con il Milan che deve fare anche i conti con le condizioni non ottimali di Pietro Terracciano, che aveva cominciato la stagione come secondo.

Nel caso in cui Maignan non dovesse recuperare contro il Frosinone, tornerebbe titolare di nuovo Torriani, come accaduto in Europa League contro il Ferencváros.