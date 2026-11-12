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Juve, rinforzo dal Manchester City a gennaio: di chi si tratta

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La società di corso Galileo Ferraris è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. 

La Juventus continua a monitorare con attenzione diverse piste con l’obiettivo di recitare un ruolo da protagonista nel corso della sessione invernale di calciomercato. Uno degli obiettivi principali rimane il terzino sinistro e la coppia Carnevali-Massara sembra avere le idee chiare in tal senso.

Tifosi Juventus all’Allianz Stadium (Ansafoto) – calciomercato.it

Secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juve avrebbe infatti intenzione di farci ufficialmente avanti per Rayan Aït-Nouri, classe 2001 algerino con passaporto francese in forza al Manchester City. L’ex Wolverhampton è un vecchio pallino dei bianconeri e adesso l’affare sembrerebbe davvero possibile anche perché Aït-Nouri non ha giocato nemmeno un minuto in Premier League quest’anno e conta almeno appena 4 presenze tra Champions League e Coppa di Lega. La Juve lo sa e proverà ad affondare il colpo nelle prossime settimane.

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