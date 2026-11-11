Zidane fa sognare i tifosi della Juve: “Perché no in futuro” | VIDEO CM

L’attuale Ct della Francia non ha chiuso le porte a un possibile ritorno in bianconero: le parole di ‘Zizou’ in conferenza stampa

Zinedine Zidane si appresta ad affrontare l’Italia a San Siro con la sua Francia e non dimentica il passato alla Juventus.

L’ex fantasista bianconero ha iniziato nei mesi scorsi l’avventura sulla panchina dei ‘Galletti’ per il post Deschamps e non chiude le porte a un eventuale ritorno a Torino nel prosieguo della sua carriera. “Se mi piacerebbe un giorno allenare la Juve? Sì ma questo non si sa mai nel calcio… Se continuerò a fare l’allenatore, perché no in futuro”, le parole di Zidane nella conferenza stampa di vigilia del match di Nations League tra Italia e Francia.

Juventus, Zidane e la stima per Lippi: “Gli devo tutto”

‘Zizou’ ha avuto parole al miele nel ricordare Marcello Lippi, suo ex allenatore alla Juventus: “Gli devo tutto, mi ha sempre dato grande fiducia e mi ha insegnato tanto. Non avevo iniziato bene, soffrivo le critiche della stampa e dei tifosi. Lippi mi ha difeso e mi diceva che con lui alla Juve avrei sempre giocato”.

🔥 Zinedine #Zidane e un possibile ritorno alla #Juventus: “Questo non si sa mai… Se continuerò a fare l’allenatore, perché no in futuro”, le parole del Ct francese in conferenza stampa alla vigilia di #ItaliaFrancia 🗣️ L’ex fantasista bianconero ha parole al miele per Marcello Lippi: “Gli devo tutto. Non avevo iniziato bene, soffrivo per le critiche della stampa e dei tifosi, però mi diceva che avrei sempre giocato con lui alla Juve” 🎥 @giokermusso — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 11, 2026

Zidane poi torna sull’attualità e conferma l’assenza di Mbappe per il match del ‘Meazza’ contro l’Italia: “Non sarà disponibile, ha avvertito un lieve fastidio muscolare e non possiamo prendere rischi perché la stagione è molto lunga. La notizia positiva è che potrebbe recuperare per la prossima sfida con la Turchia”, ha spiegato il Commissario tecnico della Francia.