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Doppio bomber in arrivo, Milan e Juventus pronti a chiudere il colpo in attacco

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Il calciomercato di gennaio si sta avvicinando a grandi passi e Juventus e Milan sono al lavoro per rinforzare i propri attacchi.

Luciano Spalletti ha chiesto l’acquisto di un nuovo centravanti, considerato il fatto che Kolo Muani ultimamente viene utilizzato come esterno offensivo.

Ruben Amorim
Amorim (Ansa Foto) – calciomercato.it

Nel mirino dei bianconeri è tornato ancora una volta Sørloth, centravanti dell’Atletico Madrid che era stato trattato già in estate. I nerazzurri sarebbero aperti alla cessione del centravanti norvegese che sembra essere uno dei preferiti di Luciano Spalletti.

In casa Milan, invece, si stanno valutando ancora diversi profili, da Endrick a Tresoldi, con l’attaccante italo-tedesco che sembra essere il preferito di Gerry Cardinale. Per quello che riguarda Endrick, invece, sembra essere leggermente avanti la Roma che da tempo si è mossa per il talento del Real Madrid.

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