Italia-Francia, le probabili formazioni della sfida di Nations League: quante sorprese

L’Italia affronterà questa sera la Francia nella partita del girone di Nations League con gli azzurri che cercano punti per avvicinarsi ai quarti di finale.
Roberto Mancini è pronto a puntare su un 4-3-3 per affrontare gli uomini di Zidane con i transalpini che avranno diverse assenze, soprattutto per quello che riguarda il reparto offensivo.
Andiamo a vedere le probabili formazioni della sfida in programma a San Siro questa sera.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi.
FRANCIA (4-3-3): Maignan; Malo Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué, Barcola.