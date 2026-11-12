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Italia-Francia, le probabili formazioni della sfida di Nations League: quante sorprese

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L’Italia affronterà questa sera la Francia nella partita del girone di Nations League con gli azzurri che cercano punti per avvicinarsi ai quarti di finale.

Roberto Mancini
Mancini (Ansa Foto) – calciomercato.it

Roberto Mancini è pronto a puntare su un 4-3-3 per affrontare gli uomini di Zidane con i transalpini che avranno diverse assenze, soprattutto per quello che riguarda il reparto offensivo.

Andiamo a vedere le probabili formazioni della sfida in programma a San Siro questa sera.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi.
FRANCIA (4-3-3): Maignan; Malo Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué, Barcola.

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