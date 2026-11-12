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Futuro in dubbio per Dovbyk, potrebbe salutare Bologna già a gennaio

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È in forte dubbio il futuro di Artem Dovbyk in casa Bologna con i rossoblù che potrebbero salutare l’ucraino già in vista del mercato di gennaio.

Dovbyk
Bologna, caso Dovbyk (Ansa Foto) – calciomercato.it

Arrivato in estate per sostituire Santiago Castro passato alla Roma, Dovbyk sta facendo fatica a trovare posto da titolare alla corte di Raffaele Palladino.

In questo momento il tecnico rossoblù sta puntando su Odgaard come centravanti, ma il recupero di Piccoli potrebbe far scivolare ulteriormente nelle gerarchie la posizione dell’ucraino.

Il Bologna potrebbe valutare durante il mercato di gennaio di interrompere anticipatamente il prestito dalla Roma con il calciatore che potrebbe trovare una nuova sistemazione altrove.

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