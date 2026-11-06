KO Milan in Europa League, saltano quattro teste: cessioni a gennaio

La sconfitta in Europa League contro il Ferencváros ha aperto una “crisi” europea in casa Milan.

La formazione schierata da Rúben Amorim non è riuscita ad avere la meglio contro la squadra ungherese ed ora si complica molto la strada verso la qualificazione al prossimo turno della competizione europea.

Quello che emerge dalla sconfitta rossonera è che diversi calciatori fanno fatica a tenere il livello dei titolari con il club che potrebbe pensare a diversi addii tra prestiti e cessioni definitive in vista di gennaio.

Verso l’addio Terracciano, con il difensore che non è riuscito a sfruttare le occasioni concesse, e possibile cessione anche per Jashari che in un anno e mezzo di Milan non è riuscito ad imporsi. Restano aperte invece le piste dei prestiti per Torriani e Camarda che denotano una necessità di giocare con continuità per essere competitivi ad alti livelli.