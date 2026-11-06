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Inter, Lautaro salta anche il Como: ma c’è un doppio rientro per Chivu

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I nerazzurri campioni d’Italia preparano il big match contro la squadra di Fabregas: gli ultimi aggiornamenti da Appiano Gentile

Cristian Chivu piano piano ritrova i pezzi. Due rientri importanti per il tecnico dell’Inter in vista della sfida d’altra classifica di domenica a San Siro contro il Como.

Inter, Chivu ritrova Jones e Stones
Cristian Chivu, allenatore dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Sia John Stones che Curtis Jones infatti sono tornati ad allenarsi interamente con il resto del gruppo e a meno di sorprese saranno nella lista dei convocati per il match al cospetto della squadra di Fabregas. I due inglesi erano ai box da diverse settimane e saranno eventualmente delle risorse da sfruttare a gara in corso per Chivu.

Inter, Chivu ritrova Stones e Jones per il Como

Ai box restano quindi solamente Luis Henrique e capitan Lautaro Martinez, che rientreranno dopo la sosta per le nazionali in occasione della trasferta di campionato contro l’Atalanta. 

Inter, Jones incontra i tifosi
Curtis Jones torna disponibile dopo l’infortunio – Foto Calciomercato.it

Chivu per l’incrocio con il Como ritroverà dall’inizio Bastoni, squalificato nell’ultimo match di Champions vinto in casa del Feyenoord. Ci sono un paio di dubbi per l’allenatore nerazzurro: Dimarco è in leggero vantaggio su Carlos Augusto a sinistra, mentre Esposito e Bonny si giocano una maglia da titolare al fianco di Thuram.

A centrocampo invece difficilmente Chivu rinuncerà al trio composto da Barella, Calhanoglu e Zielinski, quest’ultimo a segno a Rotterdam con un eurogol dalla distanza. 

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