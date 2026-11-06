Inter, Lautaro salta anche il Como: ma c’è un doppio rientro per Chivu

I nerazzurri campioni d’Italia preparano il big match contro la squadra di Fabregas: gli ultimi aggiornamenti da Appiano Gentile

Cristian Chivu piano piano ritrova i pezzi. Due rientri importanti per il tecnico dell’Inter in vista della sfida d’altra classifica di domenica a San Siro contro il Como.

Sia John Stones che Curtis Jones infatti sono tornati ad allenarsi interamente con il resto del gruppo e a meno di sorprese saranno nella lista dei convocati per il match al cospetto della squadra di Fabregas. I due inglesi erano ai box da diverse settimane e saranno eventualmente delle risorse da sfruttare a gara in corso per Chivu.

Inter, Chivu ritrova Stones e Jones per il Como

Ai box restano quindi solamente Luis Henrique e capitan Lautaro Martinez, che rientreranno dopo la sosta per le nazionali in occasione della trasferta di campionato contro l’Atalanta.

Chivu per l’incrocio con il Como ritroverà dall’inizio Bastoni, squalificato nell’ultimo match di Champions vinto in casa del Feyenoord. Ci sono un paio di dubbi per l’allenatore nerazzurro: Dimarco è in leggero vantaggio su Carlos Augusto a sinistra, mentre Esposito e Bonny si giocano una maglia da titolare al fianco di Thuram.

A centrocampo invece difficilmente Chivu rinuncerà al trio composto da Barella, Calhanoglu e Zielinski, quest’ultimo a segno a Rotterdam con un eurogol dalla distanza.