Inter, adesso è ufficiale: arriva un ex Roma

Aggiornamenti importantissimi in casa nerazzurra in queste ore, è arrivata poco fa l’attesa firma.

Dopo il convincente successo ottenuto in Champions League sul campo del Feyenoord, l’Inter si appresta a tornare in campo per affrontare il Como nel big match dell’undicesima giornata di Serie A.

Intanto, è ufficiale l’ingresso di una nuova figura nella società nerazzurra come annunciato in queste ore attraverso questo comunicato: “F.C. Internazionale Milano è felice di annunciare l’ingresso in Società di Simone Lo Schiavo, che dal 5 novembre 2026 ha iniziato ufficialmente la sua avventura in nerazzurro in qualità di Director of Football Development, a diretto riporto del Chief Football Officer Dario Baccin“. In passato, Lo Schiavo è stato Direttore dell’Area Scouting e poi Coordinatore tecnico del Settore Giovanile della Roma.