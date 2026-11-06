Atalanta, la nuova era Sarri: dove può arrivare la Dea?

L’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina dell’Atalanta apre un nuovo ciclo dopo una stagione complicata. Il tecnico toscano è stato scelto per restituire alla squadra un’identità precisa, puntando sul 4-3-3, sul possesso palla e su una maggiore qualità nella costruzione dal basso. La rosa offre diverse soluzioni, soprattutto in attacco, dove Scamacca, Krstovic, Raspadori e De Ketelaere possono garantire caratteristiche differenti. L’arrivo di Sarri ha riacceso, dunque, l’interesse attorno alla Dea non solo dei tifosi, curiosi di vedere come l’allenatore gestirà la rosa, ma anche di analisti e bookmaker, protagonisti di un ecosistema digitale che punta a un’offerta sempre più completa, con piattaforme che mettono a disposizione approfondimenti specialistici sulle partite, giochi casino online, tool di analisi e statistiche. Il nuovo corso nerazzurro parte quindi con aspettative importanti e con la necessità di trovare rapidamente i giusti equilibri. Le prime partite saranno decisive per capire quanto la squadra riuscirà a trasformare le idee di Sarri in un’identità concreta e riconoscibile.

Il debutto contro il Sassuolo e la vittoria contro il Bologna

L’Atalanta di Sarri ha iniziato il campionato con una vittoria per 2-1 sul Sassuolo. Dopo appena sei minuti Giacomo Raspadori ha sbloccato la partita con un sinistro potente, al termine di un’azione nata da un recupero alto, e nei primi 25 minuti i nerazzurri hanno mostrato buona intensità e diverse soluzioni offensive.

Il Sassuolo è, però, riuscito a prendere campo e a mettere in difficoltà la Dea. Marco Carnesecchi si è reso protagonista di alcuni interventi importanti e, dopo il pareggio di Cas Odenthal al 55′, la partita è sembrata poter prendere una direzione diversa. La risposta dell’Atalanta è arrivata dieci minuti più tardi con Nikola Krstović, bravo a riportare avanti i padroni di casa e a firmare il gol decisivo.

Nella prima partita in casa contro il Bologna, invece, il gioco dell’Atalanta è risultato più compassato, con manovre di gioco lente e poco incisive. Sia nel primo tempo che nella ripresa, è stato il Bologna ad avere il pallino del gioco, con il risultato fermo sullo 0-0 solo grazie agli interventi di Carnesecchi e alla poca precisione sotto porta degli ospiti.

A salvare Sarri ci hanno pensato ancora una volta i cambi, in particolare quello di Samardzic, autore di un gol dalla distanza proprio allo scadere, grazie alla complicità di un non eccezionale Skorupski. Anche se il gioco non è stato dei migliori, la squadra è riuscita a portare a casa 3 punti, dimostrando di avere anche una caratteristica fondamentale per le grandi squadre che ambiscono a posizioni importanti: quella di saper vincere anche soffrendo.

Le prime due partite lasciano quindi segnali incoraggianti, ma anche diversi aspetti da perfezionare: la squadra ha mostrato di aver già ben assorbito alcuni principi del calcio di Sarri, soprattutto nell’approccio alla partita e nella ricerca del controllo attraverso il gioco, ma concede ancora troppe occasioni ai propri avversari. Le prestazioni di Carnesecchi e una panchina in grado di cambiare il corso della partita rappresentano elementi positivi, vedi l’impatto di Krstović alla prima e quello di Samardzic alla seconda.

Champions League e Conference League: quali le prospettive?

L’obiettivo Champions League è ambizioso, ma realistico con Maurizio Sarri alla guida. L’Atalanta dispone infatti di una rosa competitiva e di giocatori di qualità come Ederson (vicino al Manchester United, ma poi rimasto a Bergamo), De Ketelaere e Scamacca. La concorrenza, però, sarà particolarmente forte, con squadre come Inter, Napoli, Juventus, Milan e Roma pronte a contendersi i posti europei.

Anche il calendario potrà avere un ruolo importante: dopo Sassuolo e Bologna arriveranno subito appuntamenti impegnativi, tra cui Roma, Juventus e Milan, che permetteranno di misurare le ambizioni nerazzurre contro alcune delle principali rivali. A complicare la gestione delle energie ci sarà inoltre la Conference League. L’impegno europeo può rappresentare un’occasione per dare spazio alla rosa e puntare a un trofeo, ma può anche aumentare il carico di partite e influire sul rendimento in campionato.

Per questo la profondità della rosa sarà decisiva. Sarri dovrà riuscire a mantenere competitiva la squadra anche attraverso le rotazioni, evitando che gli impegni ravvicinati compromettano la corsa ai primi posti.

Dove può arrivare l’Atalanta di Sarri?

La nuova Atalanta sembra avere le qualità per puntare alla zona Champions, ma servirà tempo perché il progetto di Sarri prenda pienamente forma. La vittoria contro il Sassuolo ha mostrato una squadra ancora in fase di assestamento, ma anche capace di reagire alle difficoltà e trovare soluzioni nei momenti decisivi.

Se l’adattamento sarà rapido e i giocatori offensivi riusciranno a esprimere tutto il loro potenziale, la Dea potrà tornare a competere stabilmente per l’élite del calcio italiano. La Champions resta quindi un obiettivo concreto, anche se molto dipenderà dalla capacità di mantenere questo livello lungo tutta la stagione e di gestire gli impegni ravvicinati. La Conference League rappresenterà, in questo senso, un ulteriore banco di prova, ma anche un’occasione per misurare la crescita della squadra.