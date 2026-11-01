Esonero Runjaic in arrivo, l’Udinese ha già deciso il sostituto

Pazienza finita in casa Udinese per quello che riguarda il futuro di Runjaic con l’allenatore che va verso l’esonero.
La sconfitta per 2-5 in casa contro la Roma potrebbe essere fatale per l’allenatore dei bianconeri con il club friulano che è pronto a cambiare allenatore.
In questo momento per la panchina dell’Udinese è corsa a due con Paolo Zanetti e Roberto D’Aversa che piacciono alla società friulana. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la decisione definitiva con l’Udinese pronta ad affrontare venerdì il Venezia con un nuovo allenatore.
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