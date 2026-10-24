Voti Cagliari-Bologna 0-2, secondo stop consecutivo per i sardi

Il Bologna torna alla vittoria e lo fa in casa del Cagliari che incappa nella seconda sconfitta consecutiva in campionato rallentando la propria marcia.
Una vittoria meritata quella del Bologna che è a lungo padrone del campo contro il Cagliari e passa in vantaggio ad inizio ripresa grazie al colpo di testa di Casale.
Gli uomini di Palladino tengono bene il campo e riescono a raddoppiare nel finale di partita grazie a Bernardeschi che realizza un calcio di rigore grazie a un suo tiro con tocco di mano di Rodriguez. Andiamo a vedere i voti della sfida.
CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile 6; Ze Pedro 6 (46′ Sugawara 5,5), Deiola 5,5, Rodríguez 4,5, Obert 5,5; Romano 5,5 (76′ Fadera 6), Winks 5,5 (46′ Gagliardini 5,5), Adopo 6; Massolin 5,5 (86′ Aurelio sv), Maldini 5 (67′ Carlos 5,5); Mendy 5,5. Allenatore Pisacane.
BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski 6; Darmian 6,5 (85′ Vitik sv), Casale 7, Theate 6,5; Zortea 6 (76′ Libra 6), Ferguson 6,5, Pobega 6, Miranda 6,5 (76′ Alhassane 6); Bernardeschi 7 (89′ Mbangula sv), Cambiaghi 6,5; Odgaard 6. Allenatore Palladino.
MARCATORI: Casale, Bernardeschi rigore
AMMONITI: Bernardeschi, Zé Pedro, Gagliardini, Deiola
Quanto ne sai davvero di calcio?
Solo 932 utenti
hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?