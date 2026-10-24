Napoli, Manna non convince: De Laurentiis pensa a Tare | CM

Colpo di scena in casa azzurra in vista del futuro, ecco cosa sta succedendo proprio in queste ore.

Il Napoli vive un momento particolarmente delicato e la vittoria in Champions League contro il Bodo Glimt ha riportato solo in parte il sereno in città. Max Allegri rimane sotto osservazione e il suo futuro appare legato al tour de force che attende gli azzurri da qui alla sosta di novembre.

Sotto osservazione c’è, però, anche il direttore sportivo Giovanni Manna. Secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’, il presidente Aurelio De Laurentiis non sarebbe pienamente soddisfatto dell’operato dell’ex dirigente della Juventus e starebbe addirittura pensando a Igli Tare che lo scorso 16 maggio ha detto ufficialmente addio al Milan. Occhio, dunque, alle prossime settimane che rischiano di riservare l’ennesimo colpo di scena in casa azzurra.