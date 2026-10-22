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Juventus, la strategia per Simone Inzaghi: arriva la scelta per la panchina

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La Juventus sta pensando a Simone Inzaghi in vista della prossima stagione per quello che riguarda la propria panchina.

Inzaghi prima di una partita dell'Al-Hilal
Simone Inzaghi cercato in Serie A (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

L’avvio di campionato non ottimale agli ordini di Luciano Spalletti ha portato la dirigenza bianconera a fare delle valutazioni per quello che riguarda la propria panchina.

È stato confermato Luciano Spalletti alla guida della Juventus con il tecnico che dovrà però cambiare marcia sia a partire da oggi contro il Rennes in Europa League che poi in vista della trasferta di Lecce in campionato in Serie A.

Calano le quotazioni di Antonio Conte per quello che riguarda il ruolo di allenatore della Juventus anche in ottica futura, mentre salgono quelle di Simone Inzaghi, profilo molto apprezzato dalla dirigenza della Juventus che sarebbe pronta ad affidargli la panchina a partire dalla prossima stagione.

L’idea è quella di concludere la stagione attuale con Luciano Spalletti, ma se i risultati sportivi non saranno soddisfacenti ci sarà un nuovo cambio e il tecnico piacentino appare in pole position.

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