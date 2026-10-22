Juve-Rennes, Spalletti cambia ancora: chi gioca in attacco

I bianconeri ospitano i francesi in una delle sfide più attese della terza giornata di Europa League, le ultimissime.

Serata importantissima per la Juventus, che è chiamata al riscatto dopo il tonfo interno contro la Lazio in campionato. Bremer e compagni ospitano il Rennes in Europa League e puntano a conquistare la terza vittoria in altrettante gare.

Spalletti cambia ancora modulo e si affida al 3-4-1-2: Kelly dovrebbe far rifiatare Lucumi in difesa, in mezzo al campo spazio a Douglas Luiz e Koopmeiners mentre in attacco quasi sicuramente Kolo Muani e Woltemade giocheranno insieme dal 1′. Ecco le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Douglas Luiz, Koopmeiners, Celik; McKennie; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti

RENNES (3-5-2): Samba; Ait Boudlal, Cresswell, Rouault; Reynolds; Szymanski, Rongier, M. Camara, Nagida; Dia, Al-Taamari All. Haise