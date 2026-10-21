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PAGELLE e TABELLINO Inter-Shakhtar 1-0: Carlos Augusto on fire, disastro Bastoni

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Voti, top e flop del match di San Siro, valido per la prima fase di Champions League. Il brasiliano regala tre punti fondamentali a Chivu

L’Inter e Chivu tirano un sospiro di sollievo. Carlos Augusto fa gioire la San Siro nerazzurra nel momento più difficile, regalando 3 punti d’oro ai campioni d’Italia.

Inter-Shakhtar, Bastoni espulso
Inter-Shakhtar: Bastoni espulso (Ansa) – Calciomercato.it

Shakhtar ko, con l’Inter che torna a vincere in Champions League dopo le due sconfitte consecutive contro Real Madrid e Brugge. Il rosso per doppio giallo di un ingenuo Bastoni complica le cose, ma qualche minuto più tardi ci pensa Carlos Augusto (in grande spolvero) a siglare il gol-vittoria sull’assist sontuoso del neoentrato Mkhitaryan.

Decisivo tra i pali Martinez nel respingere gli assalti finali dello Shakhtar, mentre nell’undici nerazzurro delude Spence (alla prima apparizione da titolare).

Voti, Top e Flop di Inter-Shakhtar: Martinez blinda la porta, Spence rimandato

INTER

TOP: Carlos Augusto 8 – Ormai ci ha preso gusto e regala 3 punti pesantissimi all’Inter nel cammino in Champions. Solido e pulito da braccetto, si scatena quando avanza a centrocampo al posto di Dimarco. Sfrutta al meglio l’invenzione di Mkhitaryan e gela Riznyk con un sinistro che fa esplodere San Siro. Al momento fondamentale e insostituibile per Chivu.

FLOP: Bastoni 4 – Rovina la sua partita e quella dell’Inter con una sciocchezza, incassando due gialli tra il 21’ e il 24’ del secondo tempo. Il gesto di reazione su Matviyenko gli costa il rosso, lasciando i nerazzurri in dieci uomini nella fase caldissima della partita. Alla vigilia aveva ridimensionato le ambizioni europee dell’Inter, stasera tradisce però Chivu nel momento più complicato. Che disastro: ingenuo

  • Martinez 7,5
  • Akanji 6
  • Bastoni 4
  • Carlos Augusto 8
  • Spence 5 (52′ Diouf 6,5)
  • Barella 6
  • Calhanoglu 5,5 (59′ Zielinski 6,5)
  • Sucic 5
  • Dimarco 5,5 (Bisseck 6)
  • Bonny 5,5 (75′ Mkhitaryan 7)
  • Thuram 6
  • All. Chivu 6,5

SHAKHTAR

TOP: Riznyk 7 – L’Inter parte forte e il portiere ospite deve subito distendersi sul tiro incrociato di Thuram. Qualche minuto più tardi è invece superlativo su Bonny, salvando i suoi dallo svantaggio. Nella ripresa si ripete ancora su Thuram, ma deve inchinarsi al guizzo di Carlos Augusto. I suoi interventi non bastano allo Shakhtar per evitare una sconfitta amara al ‘Meazza’.

FLOP: Elias 4,5 -C’era grande attesa per il baby attaccante brasiliano, adocchiato sul mercato da diverse big europee. A San Siro però non lascia traccia e non impensierisce mai la difesa nerazzurra. Nella ripresa spreca una ripartenza che poteva far male all’Inter: fantasma

  • Riznyk 7
  • Tobias 5,5
  • Bondar 5
  • Matviyenko 5,5
  • Pedro Henrique 5,5
  • Alisson 6
  • Pedrinho 6 (32′ Nazaryna 5,5)
  • Ocheretko 6 (72 Isaque 5,5)
  • Marlon Gomes 6,5
  • Mendoza 5 (72′ Newerton 6)
  • Elias 4,5 
  • All. Arda Turan 5,5

ARBITRO: Osmers 5,5

Champions League, tabellino Inter-Shakhtar Donetsk: Chivu si sblocca in Europa

L’Inter soffre e acciuffa una vittoria vitale per il percorso in Champions League, tornando a esultare in Europa dopo 8 mesi. Carlos Augusto si dimostra ancora una volta fondamentale e toglie le castagne dal fuoco a Chivu. Bastoni rimedia scioccamente due gialli e ‘tradisce’ i nerazzurri.

Le pagelle di Inter-Shakhtar
Pagelle e tabellino di Inter-Shakhtar (Ansa) – Calciomercato.it.

INTER-SHAKHTAR 1-0
77′ Carlos Augusto

Inter (3-5-2): Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence (52′ Diouf), Barella, Calhanoglu (52′ Zielinski), Sucic (72′ Luis Henrique), Dimarco (52′ Bisseck); Bonny (75′ Mkhitaryan), Thuram. A disposizione: Provedel, Di Gennaro, Bovio, Stante, Stankovic, Mosconi, Esposito. Allenatore: Chivu

Shakhtar Donetsk (4-5-1): Riznyk; Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Alisson, Pedrinho (32′ Nazaryna), Ocheretko (72′ Isaque), Marlon Gomes, Mendoza (72′ Newerton); Elias (72′ Traore). A disposizione: Fesyun, Karavaiev, Kryskiv, Carvalho, Tsukanov, Ferreira, Meirelles, Bruninho. Allenatore: Arda Turan

Arbitro: Osmers (Germania)
VAR: Schroder (Germania)
Ammoniti: Ocheretko (S), Marlon Gomes (S)Bastoni (I)
Espulsi: Bastoni (I)

Note: recupero 2′ e 3′; presenti 73.352 spettatori (2.737) nel settore ospiti per la sfida del ‘Meazza’ di Milano

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