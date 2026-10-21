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Infortunio Piccoli: tegola Bologna, tornerà dopo la sosta

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Brutte notizie per il Bologna che dovrà fare a meno di Roberto Piccoli per diverse settimane.

Roberto Piccoli
Infortunio per Piccoli del Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’attaccante dei rossoblù si è infortunato ed ha riportato una lesione del bicipite femorale della coscia destra che lo terrà fuori dai campi di gioco per circa tre settimane.

È probabile che Piccoli tornerà a completa disposizione di Raffaele Palladino solamente dopo la sosta di novembre con il centravanti che salterà diverse partite dei prossimi impegni rossoblù, tra cui l’insidiosa trasferta sul campo del Milan.

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