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Dramma PSG, rottura del legamento crociato per Kvaratskhelia

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Tegola devastante in casa parigina dopo la vittoria in Champions League contro il Barcellona. 

Il Paris Saint-Germain strapazza anche il Barcellona in Champions League col punteggio di 4-2 e conferma di essere la squadra da battere anche quest’anno. Una notizia tremenda, però, scuote lo spogliatoio parigino: Khvicha Kvaratskhelia, infatti, si è rotto il crociato e tornerà in campo tra 6-8 mesi.

Kvaratskhelia esulta in maglia PSG
Kvaratskhelia – Calciomercato.it

Lo si legge in un comunicato ufficiale apparso poco fa sui canali del PSG, in cui si parla di “rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro” per l’ex Napoli che nei prossimi giorni si dovrà sottoporre a un intervento chirurgico. Una notizia sconvolgente per la squadra allenata da Luis Enrique.

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