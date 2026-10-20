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Napoli-Bodo Glimt, dubbio McTominay tra gli azzurri: le ultime

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Gli azzurri devono assolutamente rialzare la testa dopo le due sconfitte di fila contro Villarreal e Venezia.

Momento delicatissimo per il Napoli, che viene dalla doppia sconfitta contro il Villarreal in Champions League e il Venezia in campionato. Questa sera, gli azzurri ospitano il Bodo Glimt nella terza giornata della massima competizione continentale per club e devono assolutamente vincere.

Massimiliano Allegri
Allegri (Ansa Foto) – calciomercato.it

Tra gli azzurri c’è il dubbio legato alla presenza di McTominay: l’alternativa si chiama Gilmour e Allegri deciderà solo in prossimità del fischio d’inizio. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Lobotka, McTominay; Politano, De Bruyne, Lang; Hojlund . All. Massimiliano Allegri

BODO GLIMT (4-3-3): Halkin; Sjovold, Gundersen, Biortfut, Bjorkan; Auklend, Berg, Fet; Mvuka, Helmersen, Hauge. All. Knutsen

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