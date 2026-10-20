Inter all’esame Champions: tutte le novità di Chivu | VIDEO CM

I campioni d’Italia sono chiamati a fare risultato domani sera a San Siro contro lo Shakhtar dopo le sconfitte con Real Madrid e Brugge

Vietato sbagliare per l’Inter nel match di domani sera in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. La squadra di Chivu non può permettersi ulteriori passi falsi in Europa per non compromettere la qualificazione, dopo l’inatteso tonfo della scorsa settimana sempre al ‘Meazza’ col Brugge.

I nerazzurri hanno perso 7 delle ultime 8 partite in coppa e vanno a caccia del riscatto: “La Champions come ho detto di recente resta un sogno. Vista la situazione dobbiamo iniziare a vincere e fare punti: adesso è questa la priorità”, le parole di Cristian Chivu in conferenza stampa.

Il tecnico si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa: “Non vogliamo essere dipinti come una squadra perfetta. Non abbiamo nessun obbligo e quando perdiamo diventa un dramma nazionale. Così non va bene: ho un gruppo che dà sempre il massimo”.

🗣️ #Chivu pre #InterShakhtar: “Non siamo perfetti, sia come squadra che umanamente. Non vogliamo essere dipinti come perfetti: non abbiamo nessun obbligo e così non va bene. Ho un gruppo che dà tutto e fa del proprio meglio in campo” 📲 @calciomercatoit https://t.co/iPa9pVRwdB — Giorgio Musso (@GiokerMusso) October 20, 2026

Bastoni ridimensiona l’Inter in Europa: “La Champions resta un sogno”

Rispetto al campionato, in Champions League è un’altra storia per l’Inter. Alessandro Bastoni, come Chivu, guarda in faccia la realtà: “È passato del tempo rispetto alle due finali. Gli ultimi risultati devono riportarci con i piedi per terra”.

🗣️ #Inter – #Bastoni in conferenza: “Siamo obbligati a fare risultato. Altrimenti sarà impossibile entrare tra le prime otto. Dobbiamo guardare la realtà: è passato del tempo dalle due finali e adesso la situazione è un’altra”

📲 @calciomercatoit #InterShakhtar #ChampionsLeague https://t.co/eShTASdmsD — Giorgio Musso (@GiokerMusso) October 20, 2026

Il difensore della Nazionale fa chiarezza nella conferenza di Appiano Gentile: “La Champions rimane un sogno: non abbiamo mai detto che era un obiettivo. Volevo ridimensionare la percezione su questo aspetto. Da domani servono risposte importanti e siamo obbligati a fare risultato se vogliamo ancora qualificarci tra le prime otto”.

Inter-Shakhtar, la probabile formazione di Chivu

Chivu intanto prepara delle novità per il match contro lo Shakhtar, con Provedel che potrebbe esordire tra i pali al posto di Martinez. In attacco lo scalpitante Bonny è favorito su Esposito per affiancare Thuram, mentre Carlos Augusto insidia Dimarco a sinistra.

⚫️🔵 #Inter – Esercizi atletici per i nerazzurri di Chivu in questa prima fase di allenamento. Per domani sera tornerà Calhanoglu in regia, con Bonny che potrebbe affiancare Thuram in attacco. Carlos Augusto insidia Dimarco, mentre tra i pali Provedel si candida per una maglia da titolare #InterShakhtar #ChampionsLeague 🎥 @GiokerMusso — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 20, 2026

In cabina di regia rispetto a Bologna tornerà Calhanoglu, con Mkhitaryan e Zielinski a giocarsi una maglia. Restano ai box Jones, Stones, Pavard e soprattutto capitan Lautaro.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Thuram