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Di Gregorio può tornare in Serie A a gennaio, la destinazione

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Cambia di colpo il futuro dell’estremo difensore milanese, ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Lo scorso 25 agosto ha lasciato la Juventus per trasferirsi al Bournemouth in prestito con opzione di riscatto, ma l’avventura di Michele Di Gregorio in Inghilterra è stata fin qui deludente e il portiere milanese potrebbe addirittura tornare in Serie A nel corso della finestra invernale di calciomercato in programma a gennaio.

Di Gregorio in partenza dalla Juventus
Michele Di Gregorio (Ansa) – Calciomercato.it

Di Gregorio, che ha giocato solo la gara di Carabao Cup contro il Lincoln City, è l’ultima idea del Bologna che non è affatto convinto di Skorupski e Pessina e che starebbe pensando di dare l’assalto proprio al portiere di proprietà della Juventus. Lo riferisce l’edizione di oggi del “Corriere dello Sport”, secondo cui da regolamento l’ex Monza potrebbe interrompere il prestito al Bournemouth e trasferirsi in un altro club visto che non ha preso parte a nessuna partita ufficiale con la Vecchia Signora nella primissima parte di questa stagione.

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